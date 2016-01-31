مباحث الإسكندرية تضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة

نجحت مباحث الإسكندرية فى ضبط عدد من الخارجين على القانون، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، حيث تمكن الرائد أحمد حبكة، والنقيب مصطفى عمارة، الضابطان بوحدة مباحث محرم بك، من ضبط "كريم.ا" 30 سنة مقيم دائرة القسم، وبحوزته طربة لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما وعدد 27 قرصا مخدرا، وهاتف محمول ومبلغ مالى حصيلة الاتجار.

ونجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمرك فى ضبط " إبراهيم . ف"- 30 سنة عاطل مقيم دائرة قسم المنشية، بحوزته عدد 100قرص مخدر - مبلغ 85 جنيهاً - هاتف محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه، برئاسة الرائد أحمد مليس من ضبط "سمير .ا" 39 سنة عاطل مقيم دائرة القسم مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" بحوزته عدد "69" قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 138 جراما بقصد الاتجار، ومبلغ 1170 جنيهاً.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز من ضبط كل من "خالد. م" - 46 سنة عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم دائرة القسم بحوزته قطعتين لمخدر الحشيش، تزن حوالى 100 جرام – بقصد الاتجار، ومبلغ 1630 جنيها، و"إبراهيم. م" 32 سنة عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم دائرة القسم بحوزته قطعتين لمخدر الحشيش "تزن حوالى 50 جرام – بقصد الاتجار" ومبلغ 1190 جنيهاً وهاتف محمول.

وتم تحرير المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.