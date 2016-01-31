السيطرة على حريق فى محل بويات أسفل عقار سكنى بفيصل

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب فى محل بويات أسفل عقار سكنى بمنطقة الطوابق بفيصل بدون معرفة اسباب الحريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بإشتعال النيران بعقار سكنى بالطوابق و على الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الاطفاء و العقيد ابراهيم حسين و الفريق المرافق له و بصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق
و تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الإنتهاء من عمليات الإطفاء و تمت السيطرة على الحريق وفى إنتظار المعمل الجنائى لتحديد الأسباب و الخسائر التى نجمت عن اشتعال النيران.