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اصابة شخص فى حريق داخل منزله بالإسكندرية

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اصابة شخص فى حريق داخل منزله بالإسكندرية اصابة شخص فى حريق داخل منزله بالإسكندرية
أصيب موظف بحروق بمختلف أنحاء الجسم، بعد اشتعال النيران فى منزله بالإسكندرية، تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الدخيلة بنشوب حريق بشقة كائنة بالبلوك رقم 3 مساكن الإيجى كاب.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية برئاسة اللواء عمرو جاب الله وتم السيطرة على النيران وإطفائها، وبالفحص تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق السادس بالعقار المشار إليه ونشوب حريق بمطبخ الشقة نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز وامتداد النيران لمحتويات الشقة، مما أدى لاحتراقها بالكامل.

أسفر الحريق عن إصابة قاطن الشقة "أشرف .م " 43 سنة موظف بمطار برج العرب بحروق بمختلف أنحاء الجسم، وتم حجزه بمستشفى رأس التين للعلاج، وإخطار الأدلة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرير محضر إدارى قسم الدخيلة.
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