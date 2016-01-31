القبض على عاطل بحوزته أسلحة وذخيرة قبل بيعها بالجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة بندقية و3 "فرد" خرطوش وكمية من الذخيرة، وكشفت التحريات حيازة المتهم للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد حيازة عاطل لأسلحة نارية بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه.

>وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين له وتمكن الرائد هيثم خلف معاون مباحث قسم شرطة الجيزه من القبض على المتهم وبحوزته بندقية و3 "فرد" خرطوش و43 طلقة.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام العقيد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزه بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.