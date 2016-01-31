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غدا..القضاء الإدارى ينظر دعوى إلغاء الحافز الرياضى المحلى لطلاب الثانوية

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غدا..القضاء الإدارى ينظر دعوى إلغاء الحافز الرياضى المحلى لطلاب الثانوية غدا..القضاء الإدارى ينظر دعوى إلغاء الحافز الرياضى المحلى لطلاب الثانوية
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الاثنين الدعوى المرفوعة من طلاب البحيرة بالثانوية العامة ضد وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات طعنا على القرار الصادر بإلغاء الحافز الرياضى للبطولات المحلية على مستوى الجمهورية وقصره على البطولات الدولية فقط.

وقال الطلاب إن القرار المطعون فيه من شأنه أن يصيبهم بالإحباط فى ممارسة الرياضة، وطلبت المحكمة فى الجلسة الماضية مذكرة من رئيس اللجنة الأولمبية حول هذا الموضوع.

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