للفتيات.. تعرفى على أضرار ممارسة العادة السرية

العادة السرية من الممارسات الخطيرة على الصحة والتوازن النفسى والجسدى بشكل عام، هذا ما أكدته الدكتورة هدى محمد أخصائية أمراض النساء والتوليد.

وأوضحت الدكتورة هدى أن العادة السرية نوع من الإدمان ولذا تمثل خطورة على صحة الفتاة.

وأشارت أخصائية أمراض النساء والتوليد إلى أن الخطورة تظهر لدى الفتيات اللائى يمارسن العادة فى سن مبكرة، موضحة أن المشكلة تتعمق فى مرحلتى المراهقة والشباب حيث تظل هذه العادة عالقة فى أذهانهن حتى بعد الزواج وأثناء الحمل وبعد الانجاب، حيث تعتبر العادة السرية نوعًا من الممارسة والإثارة واللذة الجنسية تعتادها الفتاة بمداعبة البذر الحساس، وهذا يسبب لها متاعب فى العلاقة الزوجية الحميمية فيما بعد، لعدم قدرتها على الشعور بالشهوة أو اللذة مع الإيلاج الطبيعى من قبل الزوج.

وعددت أخصائية أمراض النساء أخطار هذه العادة على صحة الفتاة مؤكدة أنها تصيبها بضعف عام فى الجسم، وارتعاش بالمفاصل، وهزال واصفرار ووهن دائم مع الرغبة فى النوم والكسل، كما تعيقها نفسيًا عن التصالح مع نفسها.

وعن الأضرار الخارجية لممارسة العادة السرية تقول الدكتورة هدى إنها تكمن فى الحكة المستمرة التى تسبب اسوداد وتخلف لونًا داكنًا على سطح الأعضاء التناسلية، مع إمكانية تهدل بشرة الفرج وتغير لونه إلى الأقبح، بجانب التهابات مهبلية كثيرة نتيجة الاحتقان والإثارة الزائدة وقلة الاغتسال والنظافة، والتى قد ترافقها حكة وهرش وإحمرار فى الأعضاء التناسلية.

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