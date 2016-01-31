ضبط شخصين قاما بإطلاق النار على سائق وسرقة سيارته بالمنيا‎

تمكنت إدارة البحث الجنائي لمركز المنيا من ضبط شخصين قاما بإطلاق النار علي سائق تاكسي، واستوليا علي سيارته بطريق المنيا الجديدة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفي المنيا العام بوصول بيتر ناثان فهيم 25سائق مقيم بندرالمنيا مالك التاكسي، مصابًا بطلق خرطوش بالرأس.

و تشكل فريق بحث جنائي بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد صلاح رئيس مباحث المركز، والنقباء نزار الواعر ومحمد منير، وملازم أول محمد العشيري، حيث تبين قيام شخصان” محمد ت ع18 سنة مقيم بندرالمنيا واسلام مج 22 سنة عاطل مقيم بندر المنيا اتهم في 5 قضايا سرقة ومخدرات” باستقلال سيارته لتوصيلهما للمنيا الجديدة وفي الطريق خلف عبورلاند أطلق عليه احدهما النار، واستولياعلى السيارة.

تم وضع خطة بحث وتمشيط خط سيرالجناه حيث تم ضبطهما بالسياره بعمارات زاوية سلطان وضبط السلاح المستخدم و2 طلقة خرطوش.