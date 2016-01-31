أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط شخصين قاما بإطلاق النار على سائق وسرقة سيارته بالمنيا‎

Google+ Print
ضبط شخصين قاما بإطلاق النار على سائق وسرقة سيارته بالمنيا‎ ضبط شخصين قاما بإطلاق النار على سائق وسرقة سيارته بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت إدارة البحث الجنائي لمركز المنيا من ضبط شخصين قاما بإطلاق النار علي سائق تاكسي، واستوليا علي سيارته بطريق المنيا الجديدة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفي المنيا العام بوصول بيتر ناثان فهيم 25سائق مقيم بندرالمنيا مالك التاكسي، مصابًا بطلق خرطوش بالرأس.

و تشكل فريق بحث جنائي  بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد صلاح رئيس مباحث المركز، والنقباء نزار الواعر ومحمد منير، وملازم أول محمد العشيري، حيث تبين قيام شخصان” محمد ت ع18 سنة مقيم بندرالمنيا واسلام مج 22 سنة عاطل مقيم بندر المنيا اتهم في 5 قضايا سرقة ومخدرات” باستقلال سيارته لتوصيلهما للمنيا الجديدة وفي الطريق خلف عبورلاند أطلق عليه احدهما النار، واستولياعلى السيارة.

تم وضع خطة بحث وتمشيط خط سيرالجناه حيث تم ضبطهما بالسياره بعمارات زاوية سلطان وضبط السلاح المستخدم و2 طلقة خرطوش.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا