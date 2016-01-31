قنصل مصر ببورسودان: مروحية سودانية تواصل تمشيط منطقة غرق مركب الصيد المصري

أكد القنصل العام المصري ببورسودان هاني بسيوني، أن القوات المسلحة السودانية من خلال إحدى مروحياتها تقوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعمليات التمشيط والبحث بالمياه الإقليمية بطول الساحل مع الحدود الأريترية، بحثا عن ناجين من حادث غرق مركب الصيد المصري، الذي كان على متنه 14 بحارا، تم إنقاذ 2 منهم.

وقال بسيوني-لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الأحد- أن مركب الصيد المصرية، كانت بالقرب من الحدود السودانية الإريترية، وأن عمليات المسح البحري والجوي للمنطقة الحدودية، تتم على قدم وساق من قبل القوات البحرية السودانية، والمروحية التي تقوم بطلعات استكشافية بالمنطقة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى اللحظة العثور على ناجين.

وقال بسيوني، إنه تم التواصل مع السفارة المصرية في دولة إريتريا، للتنسيق بشأن البحث عن البحارة في المياه الإقليمية الإريترية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أمر مساء أمس السبت بتوجه إحدى سفن الإنقاذ التابعة للبحرية المصرية ، إلى ميناء بورسودان بولاية البحر الأحمر السودانية، للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ البحري للبحارة المصريين المفقودين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوات البحرية السودانية.

وقال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت، أن الرئيس السيسي يتابع أولا بأول جهود الإنقاذ الجارية حاليا للبحارة المصريين البالغ عددهم 12 بحارًا، جراء تعرض مركبهم للغرق قبالة المياه الإقليمية للسودان واريتريا.

أ ش أ