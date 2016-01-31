رئيس وزراء صربيا يطلب من البرلمان عزل وزير الدفاع بسبب تلميح جنسي

بعث رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوتشيتش برسالة إلى البرلمان يوم السبت طلب فيها عزل وزير الدفاع براتيسلاف جاسيتش بسبب تلميح جنسي لإحدى المراسلات.

وبحسب رويترز أثار جاسيتش وهو مسؤول كبير أيضا في الحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه فوتشيتش غضبا عاما واحتجاجات من الصحفيين في ديسمبر الماضي بعد أن قال لمراسلة أثناء انحنائها “أحب الصحفيين الذين ينحون بسهولة.”

وقال بيان حكومي إن فوتشيتش بعث برسالة إلى أعضاء البرلمان سعيا لعزل جاسيتش في جلسة عاجلة للبرلمان يوم الجمعة المقبل.

وأضاف إن “رئيس الوزراء فوتشيتش شكر جاسيتش على نتائجه الجيدة جدا فيما يتعلق بالاستعداد القتالي للقوات المسلحة.. وتطوير الصناعة الدفاعية ولكنه يعتقد أن الكلمات التي استخدمها كان يجب ألا تستخدم علانية.”

وطلب فوتشيتش أيضا من وزير المالية دوسان فوجوفيتش القيام بأعمال وزير الدفاع إلى أن يتم تعيين وزير جديد.