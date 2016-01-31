تجديد حبس أمين مخزن 15 يومًا لاتهامه بالاستيلاء على أجهزة طبيبة بسوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج بسكرتارية مدحت عبد العال تجديد حبس "أحمد.ه" أمين مخزن بالمستشفى التكاملى بقرية جزيرة شندويل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بسرقة جهازين من المستشفى والاستيلاء عليهما وبيعهما للأطباء خارج المستشفى بمبالغ مالية لحسابه الخاص.

بدأت الواقعة عندما تقدمت "هند .أ" و"نجلاء.أ" ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة، يتهمان فيه أمين المخزن بسرقة الجهازين والاستيلاء عليهما وبيعهما للأطباء، وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات صحة الواقعة، وتبين سرقة واختفاء بعض الأجهزة الأخرى من داخل المستشفى، وتم القبض على المتهم، وبعرضه على محكمة الجنح أمرت بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.