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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالوايلى

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالوايلى 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية بالوايلى
سيطرت قوات الدفاع المدنى بالقاهرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة الوايلى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بالوايلى، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء، وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

وتمت محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق.
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