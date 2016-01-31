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مرض السرطان المسبب الأكبر للوفيات فى الصين فى عام ٢٠١٥

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مرض السرطان المسبب الأكبر للوفيات فى الصين فى عام ٢٠١٥ مرض السرطان المسبب الأكبر للوفيات فى الصين فى عام ٢٠١٥
كشف تقرير نشرته وسائل الإعلام الصينية الخميس الماضى عن أن مرض السرطان هو المسبب الأكبر لحالات الوفاة فى الصين منذ عام 2000، حيث أسفر عن وفاة نحو 2.8 مليون شخص بالبلاد فى العام الماضى فقط، أى حوالى 7,500 شخص كل يوم.

ووصف التقرير المنشور فى إحدى الدوريات الطبية الأمريكية هذا المرض بأنه يمثل تحديا هائلا بالنسبة لصحة الصينيين، مشيرا إلى أن عدد الإصابات الجديدة به بين الصينيين فى عام 2015 بلغت 4.3 مليون شخص.

ووفقا للتقرير الذى اعتمد على معلومات صادرة عن الباحثين بالمركز الوطنى الصينى لمرض السرطان، فإن 29 فى المائة من وفيات السرطان التى يمكن تجنبها فى الصين تتسبب فيها العدوى المزمنة بينما يعتبر التدخين مسئولا عن 25 فى المائة من الوفيات.

ويقول التقرير إنه بسبب الحجم السكانى الكبير للصين، حيث يمثل عدد سكانها ما يقرب من خمس سكان العالم، تساهم هذه البيانات الصينية بشكل كبير فى عدد كبير من المصابين بالسرطان فى العالم حيث إن 22 فى المائة من حالات السرطان الجديدة ونحو 27 فى المائة من الوفيات من السرطان فى العالم تحدث فى الصين.

ويشير التقرير إلى أن الأسباب الخمسة الرئيسية للوفيات من السرطان بين الرجال والنساء فى الصين هى الإصابة بسرطانات الرئة والقصبات الهوائية والمعدة والكبد والمرىء والقولون، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع من مجموع وفيات السرطان بالبلاد.
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