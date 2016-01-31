القاء القبض على Blac Chyna في المطار

ألقت قوات الشرطة في مدينة اوستن بولاية تكساس الأمريكية القبض على المغنية العالمية Blac Chyna بسبب حالة السكر الشديدة التي كانت عليها أثناء تواجدها على متن طائرة.

Chyna البالغة من العمر 27 عاماً، والتي أثارت الشكوك خلال الأيام القليلة الماضية حول علاقتها بـ روب كردشيان، كانت تحت تأثير الكحول وفي نزاع مع المضيفات، لذلك عند وصولها إلى مطار Austin-Bergstrom الدولي تم القبض عليها وسجنها.

وقال أحد الأشخاص المعنيين بتطبيق القانون، انهم تلقوا بلاغاً بوجود شخص ثمل في الطائرة، يسبب الإزعاج والفوضى، ليتبين لاحقاً انها النجمة Blac Chyna.

وأكدت المصادر انه تم العثور مع المغنية على كمية (بين جرام و4 جرامات) من إحدى المواد الخاضعة للرقابة.

يشار الى أن Blac Chyna عاشت في السابق علاقة عاطفية وانجبت طفل يبلغ الآن من العمر 3 سنوات، مع المغني Tyga، وهو حبيب كيلي جينير الحالي.