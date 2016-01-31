أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لماذا منع تلفزيون الكويت بث وصلتي حاتم العراقي وسعد المجرد في "هلا فبراير"؟

Google+ Print

الأحد 31-01-2016 03:32

قررت وزارة الإعلام عدم بث وصلة الفنان حاتم العراقي ضمن الحفل الثالث لمهرجان "هلا فبراير" والذي يشارك به كل من إبراهيم دشتي ومساعد البلوشي وحاتم العراقي وسعد المجرد.
ومن المقرر أن يستغل تلفزيون الكويت تغيير محطة بث الحفل على الهواء مباشرة تزامناً مع نشرة أخبار الساعة الثانية عشرة لإيقاف بث وصلة العراقي والتي ستكون الثالثة في حفل الليلة ومن ثم العودة لإكمال بث الحفلة مع الوصلة الأخيرة والتي سيحييها سعد المجرد.
وجاء قرار منع حاتم العراقي تزامناً مع مطالبات الجمهور الكويتي في "تويتر" و"إنستقرام" "بطرد العراقي من الكويت بحجة غنائه أغاني وطنية لصدام حسين والذي قام بغزو الكويت في آب 1990 وألحق خسائر فادحة بالكويت وقتل العديد من الشهداء من مختلف الجنسيات الكويتية والخليجية والعربية ، إضافة إلى أسر آخرين".

ومن جانب آخر، قررت وزارة الإعلام منع بث وصلة الفنان سعد المجرد ضمن الحفلة الثالثة في مهرجان هلافبراير . وعلم "سيدتي نت" أن قرار المنع جاء خشية من تكرار ما حدث مع الفنان تامر حسني بسب قيام فتاة بملاحقته أثناء غنائه على المسرح .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي