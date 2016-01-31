لماذا منع تلفزيون الكويت بث وصلتي حاتم العراقي وسعد المجرد في "هلا فبراير"؟

قررت وزارة الإعلام عدم بث وصلة الفنان حاتم العراقي ضمن الحفل الثالث لمهرجان "هلا فبراير" والذي يشارك به كل من إبراهيم دشتي ومساعد البلوشي وحاتم العراقي وسعد المجرد.

ومن المقرر أن يستغل تلفزيون الكويت تغيير محطة بث الحفل على الهواء مباشرة تزامناً مع نشرة أخبار الساعة الثانية عشرة لإيقاف بث وصلة العراقي والتي ستكون الثالثة في حفل الليلة ومن ثم العودة لإكمال بث الحفلة مع الوصلة الأخيرة والتي سيحييها سعد المجرد.

وجاء قرار منع حاتم العراقي تزامناً مع مطالبات الجمهور الكويتي في "تويتر" و"إنستقرام" "بطرد العراقي من الكويت بحجة غنائه أغاني وطنية لصدام حسين والذي قام بغزو الكويت في آب 1990 وألحق خسائر فادحة بالكويت وقتل العديد من الشهداء من مختلف الجنسيات الكويتية والخليجية والعربية ، إضافة إلى أسر آخرين".

ومن جانب آخر، قررت وزارة الإعلام منع بث وصلة الفنان سعد المجرد ضمن الحفلة الثالثة في مهرجان هلافبراير . وعلم "سيدتي نت" أن قرار المنع جاء خشية من تكرار ما حدث مع الفنان تامر حسني بسب قيام فتاة بملاحقته أثناء غنائه على المسرح .