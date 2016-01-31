أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير خارجية التشيك: استقرار وأمن مصر مهم لاستقرار الشرق الأوسط

Google+ Print
وزير خارجية التشيك: استقرار وأمن مصر مهم لاستقرار الشرق الأوسط وزير خارجية التشيك: استقرار وأمن مصر مهم لاستقرار الشرق الأوسط
أكد لوبومير زاوراليك وزير خارجية التشيك، أن استقرار وأمن يعد هاما لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وأن براغ لم تقلل من التهديدات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال عام 2013 وما بعدها، موضحا أن بلاده تعد من الدول القليلة فى الاتحاد الأوروبى التى لم تخفض وارداتها من المعدات العسكرية للجيش المصرى.

وقال أكد لوبومير زاوراليك، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد: "بصراحة لم يكن سهلا علينا أن ندافع كثيرا عن موقفنا فى الاتحاد الأوروبى، ولكننا فعلنا هذا لأننا نؤمن بإخلاص أن أمنكم هو أمننا وأن حربكم ضد التطرف والإرهاب هى حربنا"، مؤكدا على دعم التشيك للحكومة المصرية فى محاربتها لتنظيم داعش الإرهابى والجماعات المتطرفة الأخرى بغض النظر عن الاسماء التى يستخدمونها.

وأعرب وزير خارجية التشيك عن سعادته بزيارته لمصر بعد ثلاثة أسابيع من بدء انعقاد مجلس النواب والذى يعد الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنه يمثل إنجازا وتحديا فى آن واحد، وأن المجتمع الدولى سيراقب بدقة، ما إذا كانت مصر ترقى إلى المعايير والممارسات الديمقراطية، لافتا إلى أنه سيلتقى خلال زيارته للقاهرة بعض أعضاء مجلس النواب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"