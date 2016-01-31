أخبار عاجلة

برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجيش اليمني يسيطر على أجزاء في الجوف وتؤمن الطريق الدولي بين صنعاء والسعودية

Google+ Print
الجيش اليمني يسيطر على أجزاء في الجوف وتؤمن الطريق الدولي بين صنعاء والسعودية الجيش اليمني يسيطر على أجزاء في الجوف وتؤمن الطريق الدولي بين صنعاء والسعودية

الجيش اليمنى

سيطرت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المؤيدة له في محافظة الجوف الحدودية مع المملكة العربية على أجزاء واسعة من مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة.

وأوضح مركز الجوف الإعلامي التابع للمقاومة ، اليوم الأحد، أن القوات تمكنت بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح من السيطرة على مناطق في المديرية التي تقع شمال المحافظة، منها جبل البردة وجبال صبرين وسوق الثلوث، والطريق الدولي الرابط بين صنعاء والسعودية وأقامت نقاطا أمنية عليه.

وتمكنت المقاومة من إحكام السيطرة على جبل صبرين الاستراتيجي المطل على طريق العقبة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وأحكمت الحصار على المليشيات في العقبة واستولت على دبابة وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وتمكنت من أسر عدد من عناصر المليشيات.

وأشارت مصادر بالمقاومة إلى أن هذا التقدم مهم للغاية إذ جاء في هذه المنطقة الاستراتيجية التي زرعتها المليشيات بالألغام لإعاقة تقدم القوات، ولكنها استطاعت تطهيرها بشكل سريع ، غير أن لغما انفجر فى سيارة الشيخ صالح الروسا ( أحد قادة المقاومة ) ولكنه نجا، فيما لقى أحد مرافقيه مصرعه.

وكانت قوات الجيش والمقاومة قد تمكنت في الفترة الماضية من تحرير معظم أراضي محافظة الجوف من المليشيات، والتي تتمتع بموقع استراتيجي فهي تجاور السعودية من ناحية شمالي اليمن ، والعاصمة صنعاء من الجنوب، وتعد بوابة لدخول قوات الجيش للعاصمة من ناحية الشمال كما أنها تجاور محافظة صعدة معقل الحوثيين من ناحية الغرب.

من ناحية أخرى، أصيب العقيد حسن سالم قائد المقاومة الشعبية في جبهة القبيطة بمحافظة لحج الجنوبية فى كمين نصبه مسلحون لموكبه في الحوطة عاصمة المحافظة على الطريق العام ، وأدى الهجوم إلى مقتل 3 من مرافقيه بينهم ضابط .

ونقلت صحيفة “عدن الغد” الإلكترونية، عن بيان أصدرته قيادة جبهات العند، قوله:”إن العقيد سالم كان في طريقه من عدن إلى جبهة كرش في لحج حينما هاجم موكبه مسلحون مجهولون من قبل عناصر الإرهاب والتطرف للمليشيات الانقلابية مما أسفر عن مقتل 3 ونقل العقيد سالم للمستشفى للعلاج”.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر المقاومة صحة أنباء استهداف اللواء فضل حسن العمري قائد محور العند وقائد اللواء 131 مشاة وأكدت أنه بخير هو وجميع مرافقيه.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة