وصول وسفر 883 ألفا و695 راكبا بموانئ البحر الأحمر خلال العام الماضى

شهدت موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 883 ألفا و695 راكبا بموانيها خلال العام الماضى 2015، وذلك بنسبة زيادة 2.42% عن الفترة المثيلة 2014، وذلك من خلال استقبال 410 آلاف و681 راكبا، ومغادرة 473 ألفا و 14 راكبا، وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

وشهد ميناء سفاجا وصول وسفر 391 ألفا و582 راكبا من خلال استقبال 186 ألفا و580 راكبا، ومغادرة 205 آلاف وراكبين، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 356 ألفا و927 راكبا من خلال استقبال 172 ألفا و791 راكبا ومغادرة 184 ألفا و136 راكبا.

بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 135 ألفا و186 راكبا من خلال استقبال 51 ألفا و310 ركاب ومغادرة 83 ألفا و876 راكبا.