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الصحة: اكتشاف حالة مصابة بالإيدز بكفر الشيخ ولا داعى للقلق

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الصحة: اكتشاف حالة مصابة بالإيدز بكفر الشيخ ولا داعى للقلق الصحة: اكتشاف حالة مصابة بالإيدز بكفر الشيخ ولا داعى للقلق
أكد الدكتور علاء عيد، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، اكتشاف حالة مصابة بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، من محافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إنه تم الكشف عن هذه الحالة بوحدة الغسيل الكلوى، مشيرا إلى أنه تم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بعد وقبل إجراءات الغسيل لهذه السيدة ولا يوجد ما يدعوا للقلق بين المرضى.

وأضاف الدكتور علاء عيد، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، أن مريض الإيدز من حقه التمتع بنفس ميزات أى مريض آخر مع مراعاة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى.


>طوارئ فى "صحة كفر الشيخ" بعد اكتشاف الحالات الثلاث المصابة بـ"الإيدز"
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