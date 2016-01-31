التعليم تعلن اليوم مناقصة طباعة الكتب للعام الدراسى 2017 بقيمة مليار جنيه

تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد عن مناقصة طباعة الكتب للعام الدراسى 2016، 2017 من خلال جريدتين قوميتين.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه تم رفع مذكرة بشأن الموافقة على الإعلان عن مناقصة طباعة الكتب للعام الدراسى الجديد للتصديق عليها من قبل الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، موضحا أن المستشار المالى لوزير التربية والتعليم طالب بضرورة عقدها بنظام الورقة وليس الحزمة.

وأوضح المصدر، أنه عقب تقدم المطابع خلال المدة القانونية التى يتم تحديدها، سيتم تحديد موعد لفحص الملفات ومبالغ التأمين، ثم فتح المظاريف المالية والفنية، مشيرا إلى أن الوزارة تطبع سنويا ما يقرب من 300 مليون نسخة كتاب لجميع الصفوف، بالتعليم قبل الجامعى، بقيمة مالية تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه.

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