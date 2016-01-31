وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان مشروع "تمكين المرأة اقتصاديا" اليوم

يستقبل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، جمال سرور، وزير القوى العاملة، لافتتاح المعرض الدائم لمنتجات الفتيات بمبادرة الصالحية للتمكين الاقتصادى للمرأة، اليوم الأحد.

وقال خالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزير سيصل فى الـ10 صباحًا، لمكتب المحافظ، ثم يتجهان إلى مركز النحال بالزقازيق لافتتاحه أعمال تطويره والمعرض الدائم به، ويعقبها تفقد سيارات المنتقلة للمعارض، ثم سيتم تنظيم احتفالية بنادى المعلمين سيقوم فيها الوزير والمحافظ بتكريم السيدات المتميزات ومنحهن 10 ماكينات حياكة و5 خليات نحل وجوائز أخرى.