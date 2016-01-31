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إصابة 7 أشخاص بطما سوهاج بسبب الخلاف على أرض زراعية

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إصابة 7 أشخاص بطما سوهاج بسبب الخلاف على أرض زراعية إصابة 7 أشخاص بطما سوهاج بسبب الخلاف على أرض زراعية
تمكن ضباط مركز شرطة طما، برئاسة العميد جلال أبوسحلى، مأمور المركز، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز بسبب الخلاف على أرض زراعية، نتج عن المشاجرة إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مديرأمن سوهاج، بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس، نائب المدير للشمال، يفيد وقوع مشاجرة ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد خلف، رئيس مباحث مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة بين طرف أول "عادل. ف. م. ف" 51 سنة عامل مصاباً بجرح رضى تهتكى بفروة الرأس‏، "حربى. ف. م. ف" 58 سنة عامل مصاباً بجرح رضى تهتكى بفروة الرأس، و"محمد. ح. ف. م" 28 سنة سائق مصاباً بجرحين قطعيين بفروة الرأس.

وبين طرف ثان ‏"عبد الرحمن. م. ه" 23 سنة عامل مصاباً بجرحين رضيين فى فروة الرأس، و"عاطف ه. م. ف" 29 عامل مصاباً بجرح رضى تهتكى بفروة الرأس‏، "كحلاوى. م. ه" 32 عامل مصاباً بكدمه باليد اليسرى، محمودية. ع. ع" 45 سنة ربة منزل "زوجة الثانى من الطرف الثانى| مصابة بكسر بالزند الأيمن، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات على أرض زراعية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1768 جنح المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.

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