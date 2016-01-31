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ضبط إمام وخطيب ومهندس وصاحب محل فى جرجا بسوهاج لانتمائهم لجماعة الإخوان

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ضبط إمام وخطيب ومهندس وصاحب محل فى جرجا بسوهاج لانتمائهم لجماعة الإخوان ضبط إمام وخطيب ومهندس وصاحب محل فى جرجا بسوهاج لانتمائهم لجماعة الإخوان
تمكن ضباط إدارة الأمن الوطنى بسوهاج وضباط إدارة البحث الجنائى ‏بالتنسيق وفرع الأمن العام بسوهاج من ضبط 3 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط "علاء. م. ا. ع" 36 سنة خطيب بالأوقاف، وبحوزته جهاز كمبيوتر، و"أحمد. ر. م. ج" 35 سنة مهندس، "علاء الدين. م. ا. م" 32 سنة صاحب محل أدوات صحية، ويقيمون دائرة قسم جرجا، وذلك لانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى ومحاولة إحياء النشاط السرى للتنظيم.
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