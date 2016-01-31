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مصرع شخص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

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مصرع شخص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة مصرع شخص فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة
لقى شخص مصرعه اليوم جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى العلمين- الصحراوى الكيلو 6 اتجاه الطريق الصحراوى دائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين "السيارة (رقم 419 ب ف ر / 532 ج هـ ل) نقل بمقطورة قيادة "جمال أبو بكر محمد" سائق ومقيم البدرشين الجيزة، السيارة رقم 864 ب ف س "ملاكى" قيادة "مينا كمال كامل سعيد" صيدلى ومقيم بروض الفرج القاهرة.

وأثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بقدوم السيارة الثانية (عكس الاتجاه) فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون، وتحرر المحضر رقم 827/2016 جنح المركز.

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