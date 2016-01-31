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إزالة 1700 متر تعديات على الأراضى الزراعية بالمنصورة

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إزالة 1700 متر تعديات على الأراضى الزراعية بالمنصورة إزالة 1700 متر تعديات على الأراضى الزراعية بالمنصورة
قامت رئاسة مجلس مركز ومدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية،برئاسة اللواء أحمد رأفت عبد الوهاب، رئيس مركز لمنصورة، بإزالة 5 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 1717 مترا أسوار، وغرف بلوك بقرية البقلية.

وقامت إدارة الرى بالمنصورة بإزالة الحشائش والغاب من على طريق التجنيد طريق المنصورة كوم الدربى، كما قاد رئيس المجلس زيارة ميدانية لوحدة طب الأسرة بتلبانة لبحث متطلبات الوحدة الصحية، والوقوف على احتياجاتها، وقال "عبد الوهاب" لأفراد المركز، إن جميع المستلزمات متوفرة وعلينا جميعا أن نقدم أقصى ما لدينا للمواطنين بالقرى والأماكن البعيدة عن المدن.

ازاله ، الاراضى ،الزراعيه ، المنصوره (1)

ازاله ، الاراضى ،الزراعيه ، المنصوره (2)

ازاله ، الاراضى ،الزراعيه ، المنصوره (3)

ازاله ، الاراضى ،الزراعيه ، المنصوره (4)
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