4? فقط يحرصون على علاج البواسير فى أوروبا وأمريكا الشمالية

تزداد حدة الألم من البواسير بشكل عام مع مرور الوقت، ولذا يؤكد العاملون فى مجال الرعاية الصحية ضرورة علاج البواسير بمجرد ظهورها وهو ما لا يحدث كثيرًا.

ويوضح الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن 75% من البالغين فى أوروبا وأمريكا الشمالية يعانون من البواسير فى مرحلة ما من حياتهم، وأن نحو 50% من هؤلاء تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وما فوق يجب أن يخضعوا للعلاج.

ومع ذلك، وجد الأطباء أن نحو 4? فقط من المرضى أو الذين يعانون من مشكلة تتعلق بالبواسير يحرصون على العلاج، وهناك عدد كبير من الذين يعانون من البواسير لا يذهبون إلى الأطباء لعلاجهم.

وأشار الأطباء الأمريكيون إلى أن البواسير هى الأكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا وهذا لا يعنى أن الشباب والأطفال لا يحصلون عليها.

>فى معظم الحالات يمكن للمريض أن يتخذ تدابير بسيطة للتخفيف من حدة الأعراض وعقب ذلك تنتهى المشكلة من تلقاء نفسها، وفى حالات أخرى يحتاج المريض تناول الأدوية أو الخضوع للجراحة لعلاج البواسير.