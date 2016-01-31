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وزير التموين: توفير سلع النقاط للبقالين حتى 5 فبراير

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وزير التموين: توفير سلع النقاط للبقالين حتى 5 فبراير وزير التموين: توفير سلع النقاط للبقالين حتى 5 فبراير
قرر الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية مد فترة إتاحة سلع فارق النقاط للبقالين التموين من مخازن شركتى الجملة العامة والمصرية والتى كانت تنتهى اليوم وذلك حتى يوم 5 من شهر فبراير المقبل، وذلك حتى يتم حصولهم على كافة احتياجاتهم من هذه السلع والتى يبدأ توزيعها على المواطنين مجانا بداية من غد ولمدة 20 يوما، وتبلغ قيمة هذه السلع نحو 500 مليون جنيه شهريا وهى سلع غذائية متنوعة من شركات القابضة الغذائية وشركات القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال قيام الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بافتتاح مجمع استهلاكى بمنطقة السيوف تابع لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بمحافظة الإسكندرية، ويتضمن كافة السلع الغذائية من لحوم طازجة ومبردة بسعر 50 جنيها ولحوم مجمدة بسعر 34 جنيها ودواجن مجمدة بسعر 19 جنيها، وكافة الخضر والفاكهة والبقوليات بأسعار تقل نحو 25% عن الأسواق، بالإضافة إلى كون وجبتك التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل "لحوم ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة".

وأكد أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير وتجديد وإقامة فروع جديدة لشركات المجمعات الاستهلاكية الثلاث وهى الأهرام والنيل والإسكندرية وأيضا فروع شركتى الجملة العامة والمصرية وشركات المصرية للحوم والدواجن والأسماك، حيث إنشاء أكثر من 50 فرعا جديدا من الفروع فى المحافظات وجارى حاليا تنفيذ خطة التطوير والتحديث لكافة الفروع حيث تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع على مستوى الجمهورية.

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مصر 365

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