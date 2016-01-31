الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر، اليوم الأحد، الطقس مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين فالبحر الأحمر معتدل والرياح فيه شمالية غربية ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، والبحر المتوسط حالته معتدلة والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 8 العظمى 18الصغرى 9 العظمى 17الصغرى 10 العظمى 17الصغرى 11 العظمى 17الصغرى 10 العظمى 17الصغرى 9 العظمى 17الصغرى 8 العظمى 18الصغرى 9 العظمى 19الصغرى 5 العظمى 18الصغرى 4 العظمى 16الصغرى 6 العظمى 16الصغرى 6 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 22،الصغرى 9 العظمى 21الصغرى 12 العظمى 20الصغرى 5 العظمى 16الصغرى -1 العظمى 10الصغرى 6 العظمى 20الصغرى 4 العظمى 18الصغرى 7 العظمى 18الصغرى 8 العظمى 19الصغرى 8 العظمى 22الصغرى 8 العظمى 18الصغرى 3 العظمى 18الصغرى 4 العظمى 19الصغرى 5 العظمى 21الصغرى 7 العظمى 22الصغرى 12 العظمى 23الصغرى 13 العظمى 21الصغرى 5 العظمى 20الصغرى 4 العظمى 21الصغرى 11 العظمى 20الصغرى 9 العظمى 17.

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