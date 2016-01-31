ترشيح اللاعب محمد صلاح لقيادة حملات مكافحة تعاطى المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، ندوة تحت عنوان "مشكلة المخدرات والأمن القومى"، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بحضور عمرو عثمان مدير الصندوق والفنانة نادية رشاد، والكاتب عصام يوسف، وبمشاركة رواد المعرض وعدد من الخبراء فى مجال مكافحة الإدمان .

تناولت الندوة المشاكل الحقيقية لقضية تعاطى المخدرات، وكذلك التطرق لرواية الكاتب عصام يوسف بعنوان "ربع جرام"، والتى تضمنت دوافع البعض وراء تعاطى المخدرات وآثارها الجانبية على المتعاطين، فيما استعرضت الفنانه نادية رشاد تجربتها الفنية فى مكافحه الإدمان من خلال مسلسل "كعب داير" فى فترة الثمانينيات، حيث أشادت بدور الصندوق فى التصدى لهذه الظاهرة واستمرار التعاون والتكاتف من أجل خفض الطلب على المخدرات .

من جانبة أكد عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الصندوق يعمل على تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، فى ظل أهمية دور الإعلام سواء من خلال حملات إعلامية مباشرة أو من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية، إضافة إلى ضرورة زيادة الدفع بالروايات والكتب الثقافية التى تهتم بتوعية الشباب بمخاطر الإدمان وآليات مواجهتها،من خلال المثقفين، وكذلك الاهتمام بدور الأسرة فى مواجهة تلك الظاهرة.

وأضاف عمرو عثمان أن أكثر مواد الإدمان بين المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" هو مخدر الترامادول بنسبة 51 % معلنا عن ترشح اللاعب الكبير محمد صلاح لقيادة حملات مكافحة الإدمان القادمة، نظرا لتمتعه بشعبية كبيرة بين الشباب، حيث أبدى اللاعب استعداده فى المشاركة بالمجان من أجل التوعية والحفاظ على الشباب من تعاطى المخدارات.

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