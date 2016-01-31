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لتقوية مناعتك ضد البرد والأنفلونزا.. مارس تمرينات الصباح وتناول أكلا صحيا

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لتقوية مناعتك ضد البرد والأنفلونزا.. مارس تمرينات الصباح وتناول أكلا صحيا لتقوية مناعتك ضد البرد والأنفلونزا.. مارس تمرينات الصباح وتناول أكلا صحيا
المناعة وقوتها تعد كلمة السر فى حماية الجسم من الأمراض، وهى التى تجعل بعض الأشخاص يتحملون برودة الطقس دون مشكلات أو أعراض، وتجعل البعض الآخر يعانى من مشكلات صحية كثيرة.

ويقدم الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى عدة نصائح لتقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض خاصة الأنفلونزا ونزلات البرد، والذين تزداد حدة العدوى بهما فى الطقس البارد، ودرجات الحرارة المنخفضة وتشمل هذه النصائح:

- قضاء خمس دقائق على الأقل من صباح كل يوم فى أداء التمرينات الرياضية الجسمانية المهمة، كالضغط، أو الجرى، أو المشى.
>- تناول صباحًا إما كوبًا من اللبن، أو مياهًا مضاف إليها ملعقة من العسل الصافى.
>- الكسل والدفء الزائد يجلب الأمراض، لذا عليك بالنشاط سواء فى العمل أو المنزل أو خارجه.
>- تناول والطعام ذي السعرات العالية بكميات محدودة، ولا تلجأ للدهون المشبعة الخطيرة والضارة.
>- اهتم بتناول الشوربات المفيدة، كشوربة العدس والدجاج، واللحم والفريك.
>- تعزيز المناعة بتناول بعض العقاقير الغنية بالفيتامينات والمعادن، تحت إشراف طبى.
>- المشروبات العشبية التى يتم نقعها فى الماء المغلى كالكراوية والحلبة والشعير والينسون والنعناع، من أفضل السوائل الطبيعية المهمة لصحة الجسم وتعزيز المناعة.

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