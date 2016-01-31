الشر كله فى الجلد.. تعرف على أضرار تناول جلد الدجاج

البعض يتناول جلد الدجاج المشوى أو المقلى حتى المسلوق دون ضوابط، وهذا من أخطر العادات الغذائية وأكثرها ضررًا على الصحة والوزن بشكل عام.

وينصح الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة بالتخلى عن مثل تلك العادات وضرورة طهى الدجاج بدون جلده أى سلخه قبل الطبخ، وذلك لاحتوائه على كم لا نهائى من الدهون المشبعة التى تضر بالصحة.

وأوضح استشارى الأمراض الباطنية أن تناول جلود الدواجن حتى وإن كانت مسلوقة، يتسبب فى زيادة حادة بنسب الدهون، وبدلاً من أن تكون قطعة البروتين الصغيرة مفيدة ومهمة للجسم يوميًا، تصبح محملة بكم هائل من السعرات العالية التى تصيبه بالضرر على المدى البعيد.

وعن أضرار تناول جلود الدواجن يقول الدكتور محمد إن أبرزها زيادة الوزن دون شك، ما يؤدى تدريجيًا إلى السمنة المفرطة والموضعية، وغيرها الكثير من الأضرار كعسر الهضم وضعف عوامله، وكذلك زيادة نسب الكولسترول فى الدم بشكل هائل وسريع، وضعف القدرة على الامتصاص بالأمعاء وزيادة حرقة المعدة بشكل واضح، والجلود الخاصة بالدجاج المهرمن أشد خطورة لأنها قد تسبب ظهور بعض البثور على البشرة لمن يتناولها بكميات كبيرة.