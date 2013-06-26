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نقل المخرج محمد سامي لمستشفى الشروق بالمهندسين

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نقل المخرج محمد سامي لمستشفى الشروق بالمهندسين نقل المخرج محمد سامي لمستشفى الشروق بالمهندسين

كتب : هند سعد الدين منذ 29 دقيقة

يرقد حاليا المخرج محمد سامي في مستشفى الشروق بالمهندسين بعد إصابته في شقته أمس بعدة طعنات بالمطاوي من بعض المعتدين عليه وعلى بعض ضيوفه في بيته.

وكانت نقطة شرطة الجزيرة تلقت أمس بلاغاً من المخرج محمد سامي ضد الممثلة غادة عبدالرازق، يتهمهم فيه بالتحريض على الشروع بقتله بمعرفة زوج ابنتها وزوج شقيقتها، وبعض البلطجية الذين اقتحموا شقته بشارع إسماعيل محمد بالزمالك، وتعدوا عليه وعلى آخرين كانوا بمنزله من ضمن فريق عمل مسلسل "حكاية حياة".

وعلمت "الوطن" من مصادر داخل المسلسل أن الخلاف بين سامي وغادة عبدالرازق كان بسبب مشادة بينهما أثناء التصوير؛ بسبب طلب غادة من سامي الاستعجال أثناء التصوير في الزمالك، وتطور الأمر إلى السب والقذف بينهما وهو ما جعل سامي يغادر الاستديو.

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