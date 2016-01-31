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هيئة ميناء الإسكندرية: انتهينا من انتشال 70 % من السفن الغارقة

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هيئة ميناء الإسكندرية: انتهينا من انتشال 70 % من السفن الغارقة هيئة ميناء الإسكندرية: انتهينا من انتشال 70 % من السفن الغارقة
أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى لهيئة ميناء الإسكندرية، الانتهاء من انتشال 70% من السفن الغارقة بالميناء، مشيرا إلى أن الهيئة بالاشتراك مع القوات البحرية انتهت من انتشال 10 سفن ، وجار تقطيع سفينتين آخرتين لانتشالهما.

وأضاف المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، أن 19 سفينة غارقة بالميناء، بينهم 4 سفن عليها مشاكل قضائية وتنازع من الجمارك عليها لم تحل حتى الآن، بواقع اثنين واثنين، مشيرا إلى أن الهيئة ملتزمة بالانتهاء من انتشال جميع السفن الغارقة قبل 30 يونيو المقبل طبقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حالة إنهاء المشاكل التى تواجه الـ4 سفن.

وقال المتحدث باسم هيئة الميناء،:" يوجد 3 سفن تحت سطح الماء سيجرى تقطيعهم وانتشالهم بعد الانتهاء من السفينتين الجارى تقطيعهما حاليا".

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