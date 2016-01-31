بالصور..شبورة مائية تغطى سماء القاهرة والجيزة وتتسبب بانعدام الرؤية على الطرق

غطت شبورة مائية كثيفة ، سماء القاهرة وبعض محافظات الوجه البحرى ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، مما أدى إلى انعدام الرؤيا ، وصعوبة كبيرة فى السير فى الطرق والشوارع خاصة الطرق السريعة .

وكان خبراء الأرصاد توقعوا ، أن يستمر، اليوم الأحد، الطقس مائلاً للبرودة شمالاً حتى شمال الصعيد مائلاً للدفء على جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.



>