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وزير التموين يعلن طرح أوراك الدواجن بسعر 9.5 جنيه للكيلو غدا

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وزير التموين يعلن طرح أوراك الدواجن بسعر 9.5 جنيه للكيلو غدا وزير التموين يعلن طرح أوراك الدواجن بسعر 9.5 جنيه للكيلو غدا
فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تنطلق، غدا الاثنين، قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من فروع المجمعات الاستهلاكية وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، حيث تتواجد السيارات فى منطقة الساحل بالقاهرة والطوابق بالجيزة وكفر شكر بمحافظة القليوبية والمعمورة البلد بمحافظة الإسكندرية ومركز مغاغة بمحافظة المنيا وفى مناطق أخرى بالمحافظات.

وأكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أن قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية سوف تتواجد بعد غد الثلاثاء، فى منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة والوراق بالجيزة وفى منطقة الحضرة القبلية بالإسكندرية، ومركز شبراخيت بالبحيرة ومركز ديرب نجم بالشرقية ومركز ديروط بمحافظة أسيوط، وأنه يوم الأربعاء سوف تتمركز السيارات بمنطقتى دار السلام والمطرية بمحافظة القاهرة وحجر النواتية بالإسكندرية ومركز طنطا بمحافظة الغربية ومركز قوص بمحافظة قنا.

وقال إن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كافة السلع الغذائية من لحوم مجمدة بسعر 34 جنيها للكيلو وأسماك وخضر وبقوليات بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 25% عن الأسواق بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو.

منتجات وزارة التموين (1)

منتجات وزارة التموين (2)

منتجات وزارة التموين (3)

منتجات وزارة التموين (4)

منتجات وزارة التموين (5)
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