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مرور الجيزة: منظومة جديدة لاستخراج أوراق رخص القيادة من أقرب وحدة مرورية

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مرور الجيزة: منظومة جديدة لاستخراج أوراق رخص القيادة من أقرب وحدة مرورية مرور الجيزة: منظومة جديدة لاستخراج أوراق رخص القيادة من أقرب وحدة مرورية
أكد اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الإدارة ستقوم بإنشاء منظومة جديدة بجميع وحدات التراخيص البالغ عددهم 13 وحدة بداخل المحافظة، وهى عبارة عن قيام المواطنين باستخراج رخص القيادة بجميع الوحدات من أقرب وحدة مرورية دون التوجه إلى وحدة التراخيص التى يتم استخراج أوراق الرخص منها، وذلك خلال الفترة المقبلة لإيجاد أكبر قدر من الخدمات المرورية التى تسعى لها الإدارة وتقديمها للمواطنين.

وأضاف مدير المرور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة ستقوم بعمل بيانات ومعلومات، حتى تتيح لجميع وحدات التراخيص بتسهيل إجراءات استخراج أوراق من أى وحدة لمواطن من داخل المحافظة، وذلك بعدما تم تطوير كل الوحدات بأجهزة كمبيوتر وإدخال كافة الأنظمة الحديثة للعمل على إنهاء إجراءات التراخيص فى وقت قصير، موضحا أن تلك الخطوة تأتى فى إطار توجيهات اللواء أحمد حجازى مدير الأمن بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار اللواء مجدى إسماعيل إلى أنه سيتم إغلاق حارة مرورية بشارع الهرم وفتح حارات أخرى أمام حركة السيارات، وذلك خلال المرحلة الرابعة لأعمال الهيئة العامة لمترو الأنفاق بالشارع خلال الفترة المقبلة وسيتم تحديد تلك الأماكن بناء على تقرير مقدم من الهيئة بالتنسيق مع إدارة المرور لوضع علامات إرشادية وأقماع مرورية بالطريق وإبلاغ قائدى السيارات بالابتعاد عن تلك الأماكن لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

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