باترويت تدمر صاروخاً أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه قاعدة العند اليمنية

>أكد المتحدث الرسمى لجبهة "العند" أن منظومة باترويت الصاروخية الدفاعية اعترضت صاروخا باليستيا ودمرته كانت مليشيات الحوثيين وصالح قد أطلقته باتجاه قاعدة العند الإستراتيجية بمحافظة لحج المجاورة لمحافظة تعز جنوب غربى اليمن.

وقال قائد نصر المتحدث الرسمى للجبهة فى بيان وزع على وسائل الاعلام أن المليشيات أطلقت الصاروخ من معسكر يتبع الحرس الجمهورى فى منطقة شمال الراهدة بتعز التى لاتزال تحت سيطرتهم وتم اعتراضه وتفجيره دون حدوث اصابات وسقط فى منطقة نائية وخالية فى مديرية كرش على الحدود بين تعز ولحج، وأوضح نصر أن الأوضاع طبيعية وعادية فى قاعدة العند ومحور العند .

كانت وسائل الإعلام التابعة للمليشيات قد أعلنت أنها أطلقت الليلة الماضية صاروخا باليستيا من طراز توشكا باتجاه قاعدة العند وأسهبت فى سرد الخسائر الكبيرة التى لحقت بالقاعدة وكأنها قد اختفت من الوجود بسبب انفجار الصاروخ بالقاعدة .