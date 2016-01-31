تكريم "أبو هشيمة" فى انطلاق فعاليات منتدى الشباب العربى بالإسكندرية.. اليوم

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فعاليات منتدى الشباب العربى، الذى يقام تحت عنوان "رؤية ابتكارية لتحقيق التنمية الخضراء وخلق فرص عمل فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تحت رعاية الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى الفترة من 31 يناير الجارى حتى 2 فبراير2016 المقبل بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وذلك بالتعاون مع منظمة UNIDO للتنمية الصناعية والتابعة للامم المتحدة.

وخلال المنتدى سيتم تكريم كل من أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، ومحمد فريد خميس رئيس شركة النساجون الشرقيون، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، نائباً عن الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتنمية الإدارية، ومساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية السفير هشام بدر، ونائب المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة "تايزو نيشى كاوا"، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية "بيتر فان دير رويج"، مدير عام المنظمة الإدارية لجامعة الدول العربية ناصر القحطانى، ورئيس المجلس الرئاسى للتعليم بمصر طارق شوقى، ومدير مشروعات التنمية بوزارة التجارة والصناعة هالة الشواربى، ورئيس مجلس الشباب السعودى وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بالرياض الدكتور على العثيم، ومدير مكتب البرامج الإقليمية للتنمية الصناعية بالأمم المتحدة "أميتا ميسرا"، وأخصائى التنمية الإجتماعية بالبنك الدولى أمل فلتاس.

كما يحضر أيضاً الدكتورة ميرفت الديب منسق مجلس علماء وخبراء، والمنسق العام للأمم المتحدة للبرامج الإنمائية "أنيتا نيرودى"، ومحافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين، ولفيف من ممثلين رفيعى المستوى ورؤساء المؤسسات التقنية والمالية، ومنظمات الأمم المتحدة على المستويين الوطنى والإقليمى.

ويعقب الافتتاح يومين من اجتماعات فريق الخبراء للجمع بين خلق فرص العمل وتنمية قدرات الشباب ومهارات العمل، فضلاً عن معرض سوق العمل الذى تنظمه الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والذى يضم كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، نائباً عن رئيس الوزراء، سيفتتح معرض معرض لسوق العمل فى اليوم الثانى للمنتدى الموافق 1 فبراير 2016 بمكتبة الإسكندرية، والذى بدوره سوف يقوم بتوفير 1200 فرصة عمل حقيقية، وذلك بمشاركة وإسهامات نخبة من الشركات والمؤسسات والهيئات من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية المحلية والإقليمية والدولية من قطاعات البترول، النقل، الملاحة، الصيدلة، التجارى، البنكى، والمصرفى، والهندسى، والتسويق والإعلان، العقارى، التأمين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب والتوظيف.

وسيتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك خلال المؤتمر بين "تايزو نيشى كاوا" نائب المدير العام لمنظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فيما يتعلق بالتنمية الصناعية الشاملة و المستدامة (ISID) .