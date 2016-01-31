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تجمع عالمي في الرياض يبحث جديد طب الأنف والأذن والحنجرة

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تجمع عالمي في الرياض يبحث جديد طب الأنف والأذن والحنجرة تجمع عالمي في الرياض يبحث جديد طب الأنف والأذن والحنجرة

     ينظم مستشفى قوى الأمن بالرياض المؤتمر الأول لطب الأنف والأذن والحنجرة خلال الفترة من 7-9 جمادى الأولى 1437ه الموافق 16-18 فبراير 2016م بمركز الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمؤتمرات بالمستشفى.

وأوضح  الدكتور أنس الشهيب مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن هذا المؤتمر يعد من أهم الفعاليات العلمية التي يتضمنها البرنامج الأكاديمي هذا العام، 2016م ومن المناسبات التي حرصت إدارة المستشفى على تنظيمها لأهميتها ولما له من دور فاعل في الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

من ناحيته, أشار  الدكتور محمد الجهني رئيس قسم الانف والأذن والحنجرة بالمستشفى ورئيس اللجنة العلمية  إلى أن المؤتمر سيناقش أحدث المستجدات في مجال تشخيص وعلاج أمراض الصوت والتخاطب، وتلك المتعلقة بالسمعيات، وأفضل آليات علاج امراض سرطان البلعوم وامراض مجرى الهواء، واحدث التدخلات الجراحية في معالجة امراض السمع ومشاكل البلع والنطق، واحدث طرق التشخيص والعلاج وجراحة الرأس والعنق واستخدام مناظير الجيوب الأنفية والغدد النكافية والدرقية وجراحات الروبوت "الجراح الآلي" لمختلف الفئات العمرية.

وقال الجهني إن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين العالميين المتخصصين من الولايات المتحدة الامريكية، وسويسرا، ومصر، ومحاضرين من داخل المملكة، وسيتضمن  المؤتمر معرضا مصاحبا يشتمل على أحدث التقنيات والاجهزة المستخدمة في مجالات التشخيص والعلاج. وأشار  إلى أن المؤتمر  معتمد من الهيئة للتخصصات الصحية بواقع 15 ساعة تعليم طبي مستمر للمحاضرات النظرية وورشة العمل التدريبية.

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