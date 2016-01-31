الصالات الرياضية في تنومة.. أحلام المواطنين تتبخر مع الأخشاب المبعثرة

اصيب منسوبو القطاع التعليمي في محافظة تنومة بالإحباط بعد تبعثر حلمهم في تنفيذ صالات رياضية في المحافظة، مع تبعثر الأخشاب في الموقع.

فقد توقف انشاء هذا المشروع منذ سنة ونصف تقريبا نتيجة تعثر المقاول، وعدم اسناد المشروع لمقاول آخر.

"سلمان الشهري" – معلم – قال ان المجتمع التعليمي في محافظة تنومة استبشر خيرا عندما أعلن قبل سنتين عن انشاء مشروع رياضي لمنسوبي التعليم في المحافظة، ليمارس فيه منسوبو التعليم هواياتهم الرياضية، تقام فيه المباريات بين المدارس، إلى غير ذلك من الفوائد، لكن وبعد انطلاق المشروع بفترة فوجئنا بتوقف المشروع، واعتقدنا انه توقف موقت، لكن وبعد الاستفسار تم التأكيد أن المشروع توقف، وأن المشروع سحب من المقاول الحالي بعد تعثره في التنفيذ.

وطالب الشهري بسرعة ايجاد مقاول آخر لإكمال المشروع، لما يمثله من أهمية لأبناء المحافظة، وما جاورها، خصوصا أنه لا زال متوقفا منذ حوالي عام ونصف، وليس في مكان المشروع سوى منظر الأخشاب المبعثرة على مساحة أرض المشروع.

من جهته أوضح محمد بن عبدالله بن حصان – مشرف التخطيط في تعليم النماص- أن توقف المشروع كان نتيجة تعثر المقاول مما دفع بالمسؤولين في إدارة التعليم بسحب المشروع منه، ويجري الآن العمل على تسليمه لمقاول آخر.

يذكر أن المشروع يعد إضافة للمرافق التعليمية المهمة في تنومة في حالة اكتماله، ومتنفسا للطلاب، ومكاناً لإقامة الأنشطة والمسابقات الرياضية المدرسية التي تنمي الحركة الرياضية في المحافظة، وتوفر المكان المناسب لممارسة الهوايات وتنميتها.