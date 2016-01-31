تعليم الأفلاج يطلق برنامج «فطن»

الأفلاج - مسلّم الدوسري

أطلقت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج فعاليات البرنامج الوطني الوقائي "فطن".

وأكد مدير التعليم في الأفلاج محمد الزايد أن الإدراة ستسخر كافة الإمكانات البشرية والمدرسية والتربوية خلال البرنامج لتبصير أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بأهمية المحافظة على قيم ومبادئ الدين الإسلامي، والانتماء لله ثم للدين والوطن، بعيداً عن الشبه والأفكار الضالة، والسلوكيات المنحرفة.