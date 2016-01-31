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مرور القصيم والهلال الأحمر ينسقان العمل الإسعافي

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مرور القصيم والهلال الأحمر ينسقان العمل الإسعافي مرور القصيم والهلال الأحمر ينسقان العمل الإسعافي
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تنسيق الخدمة بين المرور والهلال الأحمر

بريدة - ملفي الحربي

    ناقش اجتماع ضم إدارة مرور منطقة القصيم وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم تقديم الخدمة الإسعافية على الطرق السريعة وآلية النقل الإسعافي وغير الإسعافي والأدوار المساندة من إدارة المرور لتأمين موقع الحادث للإسعاف الأرضي أو الإسعاف الجوي وفرق التدخل السريع وبحث المعوقات التي تعيق عمل الجهات وطرح الحلول المناسبة لها ومنها التجمهر عند الحوادث، والدورات في مبادئ الإسعافات الأولية، وعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد الجعيثن إدارة مرور القصيم إحدى الجهات التي لها دور فاعل ومساندة ملموسة في الحوادث وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة لقيام الفرق الإسعافية الأرضية والجوية بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة داخل المدن والمحافظات.

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