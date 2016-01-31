"المصرية لتجارة الجملة": نظام نقاط الخبز سيخفض أسعار السلع بنسبة 20%

أكد اللواء أيمن سالم، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن النظام الجديد لحصول بقالين التموين على سلع نقاط الخبز من شركتى الجملة " المصرية والعامة"، سيعمل على تخفيض أسعار المنتجات بنسبة تتراوح من 10 الى 20 %.

وأوضح رئيس الشركة المصرية لـ" اليوم السابع"، أن ذلك يأتى نتيجة تعاقد شركات الجملة على جميع السلع للبقالين، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة هوامش الربح لهم وكذلك حصول المواطنين على سلع جيدة.

وأضاف :"يتم حاليا توريد سلع نقاط الخبز للبقالين من مختلف فروع الشركة تمهيدا لتسليمها للمواطنين اعتبارا من غد الاثنين وهى السلع التى تصرف مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم".