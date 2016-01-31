نائب بـ"دعم مصر": الائتلاف فى "ورطة" وأرفض استبعاد مصطفى بكرى

أبدى اللواء أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ، رفضه استبعاد النائب مصطفى بكرى من الائتلاف على خليفة الخلافات القائمة حاليا، مشددا على أن وجود "بكرى" بالائتلاف "مهم".

وقال عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن الائتلاف "واقع فى ورطة"، ولم يثبت قوته حتى الآن، وعليه أن يصحح مساره ، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون خلافات بين أعضاء الائتلاف فى الوقت الراهن.

وأشار عزيز، إلى أن اللواء سامح سيف اليزل أكد أن استبعاد مصطفى بكرى غير وارد أو مطروح للنقاش، مضيفا: لو حصل اجتماع بين اللواء سيف اليزل وبكرى "الميه هترجع لمجاريها".

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