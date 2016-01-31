حمدى بخيت: المكتب السياسى لـ "دعم مصر" سيدير شئون الائتلاف ويحدد أولوياته

قال اللواء حمدى بخيت، عقب انتخابه عضواً بالمكتب السياسى لإئتلاف "دعم مصر " ممثلاً لقطاع القاهرة، إن مهمة المكتب السياسى ستتمثل فى إدارة شؤون الائتلاف والتخطيط له ومواجهة كل التعقيدات التى قد تواجهه، موضحاً:"سنحدد أولويات عمله، وسنسعى لإيجاد رؤية موحدة خلال مواجهة القضايا المختلفة، فضلاً عن إدارة شؤون الأعضاء بالدرجة الأولى".

وأضاف "بخيت"، لـ "اليوم السابع"، فى تعليقه على ما تردد بشأن أن عدداً من النواب المُرشحين لعضوية المكتب السياسى زكوا وجوده عقب الترشح، قائلاً:" أتمنى أن أكون عند حسن ثقة الأعضاء، ولدى يقين أنه يتجه للأفضل خلال الفترة المقبلة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة، لبناء ائتلاف قوى ومتماسك".

و تابع عضو المكتب السياسى للائتلاف: "لدى ثقة بأنه سيفرز عدد من السياسيين لديهم القدرة على القيادة خلال فترة وجيزة".

- "دعم مصر" ينتخب مكتبه السياسى.."بخيت" و"الجمال" لقطاعى القاهرة والجيزة