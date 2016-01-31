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"البيئة" تواصل عملها بترعة الإسماعيلية وتحدد أسبوعا للإمساك بـ"تمساح مسطرد"

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"البيئة" تواصل عملها بترعة الإسماعيلية وتحدد أسبوعا للإمساك بـ"تمساح مسطرد" "البيئة" تواصل عملها بترعة الإسماعيلية وتحدد أسبوعا للإمساك بـ"تمساح مسطرد"
قال الدكتور بيلى حطب، مدير عام المكتب الفنى بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن الوزارة ستواصل عملها بترعة الإسماعيلية بمسطرد، لرصد الترعة والامساك بالتمساح الثانى لمدة قد تصل إلى أسبوع.

وأضاف حطب، لـ"اليوم السابع"، أن التماسيح عادة لا تقف في منطقة واحدة وإنما تتحرك بالمياه في جميع الاتجاهات وبناءا عليه فان المسح سيكون شاملا للترعة حتي الامساك بالتمساح والتأكد من خلوها من أى تماسيح، موضحا أن الرصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة، لكن المسح فى المياه يبدأ ليلا وينتهى فى الصباح .

كانت وزارة البيئة، تمكنت من الإمساك بأحد تمساحى مسطرد اللذين تم رصدهما بترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى مسطرد، وطوله نصف متر، وتم تسليمه لحديقة حيوان الجيزة.

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