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الفصائل الفلسطينية بلبنان تجدد رفضها لتقليص الأونروا الخدمات الصحية للاجئين

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الفصائل الفلسطينية بلبنان تجدد رفضها لتقليص الأونروا الخدمات الصحية للاجئين الفصائل الفلسطينية بلبنان تجدد رفضها لتقليص الأونروا الخدمات الصحية للاجئين

>جددت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية فى لبنان رفضها واستنكارها لكافة القرارات والإجراءات التى اتخذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" فى لبنان، والتى استهدفت تقليص الخدمات الطبية والاستشفائية للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الفصائل فى بيان صدر عقب اجتماعها مساء أمس فى مقر السفارة الفلسطينية عزمها مواصلة التحركات الاحتجاجية السلمية والحضارية، إلى أن تستجيب إدارة الوكالة، للمطلب الفلسطينى الرسمى والشعبى الداعى إلى التراجع عن هذه القرارت والإجراءات الظالمة" حسب التعبير الوارد فى البيان .

ووصفت الفصائل قرارات وإجراءات وكالة الأونروا بـ"التعسفية"، مشيرة إلى أنها استهدفت مجال الصحة والعلاج للاجئين الفلسطينيين فى لبنان.
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