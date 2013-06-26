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عبلة كامل تصور مشاهدها الأخيرة من مسلسل "سلسال الدم"

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عبلة كامل تصور مشاهدها الأخيرة من مسلسل "سلسال الدم" عبلة كامل تصور مشاهدها الأخيرة من مسلسل "سلسال الدم"

كتب : هند سعد الدين منذ 11 دقيقة

تصور عبلة كامل، اليوم، آخر مشاهدها في مسلسلها الجديد "سلسال الدم" في الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتعد هذه المشاهد هي الأخيرة والمتبقية من أحداث المسلسل.

"سلسال الدم" بطولة عبلة كامل ورياض الخولي وعلا غانم وأحمد سعيد عبدالغني وفايق عزب ومنة فضالي وهادي الجيار وأميرة هاني وراندا البحيري وإيناس عز الدين وضياء عبدالخالق، وتأليف مجدي صابر، وإنتاج أوسكار.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة صعيدية تفقد زوجها بعد تعرضه للقتل على يد عمدة البلدة التي تعيش فيها، وعلى الرغم من أنها تصبح أرملة ووحيدة، إلا أنها تقرر الانتقام بكل الوسائل المتاحة وغير المتاحة في محاولة للانتقام والثأر لدم زوجها.

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