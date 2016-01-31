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مصرع شاب إثر طعنه بسكين أثناء مشاجرة فى حى الزهور ببورسعيد

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مصرع شاب إثر طعنه بسكين أثناء مشاجرة فى حى الزهور ببورسعيد مصرع شاب إثر طعنه بسكين أثناء مشاجرة فى حى الزهور ببورسعيد
لقى شاب مصرعه إثر طعنة نافذة بسكين بالفخذ اليسرى، أثناء مشاجرة بمنطقة الحراسات فى حى الزهور ببورسعيد، ولاذ الجانى بالفرار، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الزهور بلاغا من مستشفى الزهور المركزى يفيد بمصرع شاب يدعى "م . م . أ" 31 سنة مقيم بمنطقة الحراسات بحى الزهور إثر طعنة غائرة بالفخذ الأيسر، ولفظ أنفاسه بقسم الطوارئ أثناء تقديم الإسعافات الأولية وتم التحفظ على الجثة بمستشفى الزهور المركزى.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى مرت بانتداب الطب الشرعى لبيان الأسباب التى أدت للوفاة والسلاح المستخدم لاستخراج تصريح لدفن الجثة وضبط وإحضار الجانى.

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