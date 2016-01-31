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اليوم.. قاضى التحقيق يستمع لأقوال هشام جنينة فى اتهامه بإهانة القضاء

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اليوم.. قاضى التحقيق يستمع لأقوال هشام جنينة فى اتهامه بإهانة القضاء اليوم.. قاضى التحقيق يستمع لأقوال هشام جنينة فى اتهامه بإهانة القضاء
يستمع المستشار صفاء الدين أباظة قاضى التحقيق المنتدب، اليوم الأحد، إلى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى اتهامه بارتكاب جرائم سب وإهانة السلطة القضائية، بعد أن تغيب "جنينة" عن الحضور فى الجلسة السابقة، وحضر محاميه وقدم عددا من الدفوع لقاضى التحقيق.

وكان المستشار صفاء الدين أباظة، استمع إلى أقوال الإعلامى وائل الإبراشى، فى بلاغ المستشار أحمد الزند وزير العدل – حينما كان رئيسا لنادى قضاة - ضد المستشار هشام جنينة يتهمه فيه بإهانة السلطة القضائية فى برنامج الإبراشى، والبلاغ الآخر من الزند ضد جنينة يتهمه بإجراء حوار مع جريدة "التحرير" تعمد فيه الإساءة للقضاء ورجاله والتشكيك فى قراراته والإساءة لشخصه.

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مصر 365

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