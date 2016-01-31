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اليوم.. استئناف محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر"

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اليوم.. استئناف محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" اليوم.. استئناف محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر"
تستأنف اليوم الأحد الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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